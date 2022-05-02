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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,62 azalarak 4.106,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kayıpla 12.244,23 puana indi.

ABD'de teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığına neden olan bilançolarının etkisiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü. Enflasyonist kaygılar tahvil piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,99 seviyesine yükseldi.

Analistler, ABD'de yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararların piyasaların odağında olacağını belirtti. Fed'in açıklayacağı kararlarla para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön vereceğine işaret eden analistler, bankanın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

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