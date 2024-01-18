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O ilde simide zam!

O ilde simide zam!
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Erzincan'da simit ve poğaçaya 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak zam yapıldı.

Erzincan’da simide yüzde 33,4 zam geldi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca alınan karara göre, daha önce 7,5 liradan satılan simit, puaça gibi ürünler yüzde 33,4 zam yapılarak, 19 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olmak üzere simit ve puaça 10 liraya yükseldi.

2024 yılının unlu ürünlerde başta ekmek olmak üzere simit, lavaş, tandır gibi ürünlere de zam açıklandı.

Erzincan Fırıncılar Odası yeni fiyat listesi

Simit ve poğaça vb. 100 gram 10 TL

Somun ekmeği 200 gram 8 TL

Lavaş 50 gram tane 4 TL

Tandır ekmeği 120 gram 8 TL, 5’li paket 40 TL.

Etiketler zam erzincan simit
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