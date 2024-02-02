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Ocak ayında ihracat rakamları açıklandı

Ocak ayında ihracat rakamları açıklandı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu, böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya’da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

2024 yılının ocak ayında dış ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldığını aktardı.

İthalatın, ocak ayında yüzde 22 oranında artarak 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, böylece ocak ayında dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek 6,2 milyar dolara indiğini kaydetti.

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 18,9 puan artarak 2024 ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldiğini ifade etti.

 

Etiketler ticaret ticaret bakanlığı ihracat ihracat rakamları
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