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Osmangazi Köprüsü'ndeki gişe kapatma skandalında yeni gelişme

Yeni yıla dakikalar kala Osmangazi Köprüsü'ndeki gişelerin kapatılması tepkilere neden olmuştu. Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., özür dileyerek saat 23.50 ila 00.30 arasında köprüden geçen araçlardan ücret alınmayacağını açıkladı.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprüsü'nden geçecek vatandaşlardan yeni zamlı tarifeyle ücret alabilmek için yolcuları beklettiği yönünde çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı. Oluşan mağduriyetin teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının şirket tarafından ödeneceği bildirildi.

"SİSTEMSEL ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar nedeniyle sürücülerimize kısa sürede olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50-00.30 saatler arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafımızdan ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak gerekli tüm sistemsel iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz." denildi.

Etiketler osmangazi köprüsü
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