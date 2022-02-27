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Özgür Demirtaş: Rusya’ya 'SWIFT' yasağında biz de vuruluruz

Özgür Demirtaş: Rusya’ya 'SWIFT' yasağında biz de vuruluruz

Ekonomist Özgür Demirtaş, Rusya'ya uygulanacak SWIFT yasağının Türkiye'ye etkilerinden bahsetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin uluslararası piyasaları hayli etkilemesiyle gözler, Türkiye'deki ekonomistlere çevrildi. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu kapsamda kişisel Twitter hesabı üzerinden bir yayın yaptı. 135 binden fazla kişinin dinlediği yayında katılımcılar çeşitli sorular sordu. 

 Rusya’ya SWIFT yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyleyen ekonomist, şunları kaydetti:

'TİCARETLER ZORLANABİLİR'
“Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşması var. 13 milyar doların 2 milyar doları Ukrayna ile. Ticaretler zorlanabilir. Uluslararası firmalar biraz zorlanabilir. Switft yasağının olduğu yerde biz de vuruluruz. Burada Türkiye’nin bir kazancı yok.”

Etiketler özgür demirtaş ekonomi rusya ukrayna
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