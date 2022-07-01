Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu: Bunu canları yanarak anlayacaklar

Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak belirlenmesinin ardından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı #AsgariÜcret hashtag'ini kullanarak peş peşe paylaşımda bulunurken; ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş da Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özgür Demirtaş duruma eleştirel yaklaştı.

ÖZGÜR DEMİRAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Bundan aylar önce asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını söylediğini hatırlatan Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Bakan hayır öyle bir artış gündemimizde yok diye açıklama yapmıştı.

Ben de henüz bilmiyor olsanız bile yapacaksınız demiştim!

Bugün yaptılar…"

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Kasım ayında 5 bin 500 TL'lik asgari ücret zammının hiçbir işe yaramadığının görüleceğini belirten Demirtaş, dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiğinin anlaşılacağını söyledi.

"BUNU CANLARI YANARAK ANLAYACAKLAR"

Özgür Demirtaş sözlerini "Sayıca çok fazla olan Asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm" diyerek sonlandırdı.