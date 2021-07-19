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Pandemi İstanbul Havalimanı’nı vurdu

Pandemi İstanbul Havalimanı’nı vurdu

EuroControl, Avrupa havalimanları konusunda yayınladığı notlarda bugün İstanbul İGA Havalimanını konu aldı.

Foreks’in haberine göre Kuruluşun açıklamasına göre İstanbul İGA havalimanı 2019 Mart ayından bu yana toplamda 218 bin 361 uçuşu pandemi nedeniyle kaybetti.

Değerlendirmede son verilere göre 7 günlük ortalamada İGA’nın uçuş sayısının günlük 979’la 2019 oranla yüzde 23 daha düşük olduğu vurgulandı. İGA’dan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla THY olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre İGA’dan en çok uçuş gerçekleştirilen bölge ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya oldu.

 

Etiketler İstanbul Havalimanı pandemi koronavirüs
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