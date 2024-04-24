Parasını faize yatıranlar dikkat: Düşük stopaj uygulamasında süre bitiyor

TL mevduatlar için getirilen düşük stopaj uygulaması 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Süre uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 15'e çıkacak.

Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan düşük gelir vergisi stopajına ilişkin süre 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar olan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelere ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranlarının tüm vadelerde yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor. Ancak liralaşma stratejisi kapsamında stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam edilmesi bekleniyor.

6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor.