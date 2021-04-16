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Paribu'dan kripto para kararının ardından açıklama

Paribu'dan Resmi Gazete'de yayımlanan kripto varlıkların ödemelerde kullanılamayacağı kararının ardından açıklama geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kripto varlıkların ödemelerde kullanılamayacağı kararının ardından Paribu'dan açıklama geldi.

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Paribu'dan yapılan açıklama şöyle:

“Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” 16 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan ilgili yönetmelik yalnızca ödeme ve elektronik para şirketlerine yöneliktir. Paribu gibi kripto varlık işlem platformları ise bu kapsamın dışındadır. Paribu kullanıcıları mevcut düzendeki gibi TL yatırma çekme işlemlerini tüm bankalar üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Paribu CEO’su Yasin Oral, “Kripto varlık ekosisteminde elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan işlemlerin oranı bankalara oranla hayli düşük. Kullanıcı yönelimi daha ziyade bankalar üzerinden işlem yapmak şeklinde.  Yönetmeliğin dayanakları henüz açıklanmadığı için uzun vadedeki etkileri hakkında yorum yapmak doğru olmaz” dedi.

Oral ayrıca, “Bu yönetmeliği kripto varlık piyasasının regüle edilmesi çerçevesinde değerlendirmemek gerekiyor. Zira bu, sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik bir yönetmelik” ifadelerini kullandı. 

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