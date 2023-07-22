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Patron gibi patron! Çalışanlarına tatil yapmaları için 30'ar bin TL verdi

Patron gibi patron! Çalışanlarına tatil yapmaları için 30'ar bin TL verdi
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Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firmanın, tatil yapmaları için çalışanlarına 30 bin TL ödemesi sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli'de bir firmanın çalışanlarına yaptığı destek ödemesi sosyal medyada olay oldu. "Böyle patron herkesin başına" dedirten firma, tüm çalışanlarına tatile çıkmaları için 30'er bin TL ödeme yaptı.

Sosyal medya o firmanın hangi şirket olduğunu merak ederken, firmanın ismi de belli oldu. Tüm çalışanlarına 30 bin TL tatil ödemesi yapan şirketin Kocaeli Dilovası'nda faaliyet gösteren Efectis Era Avrasya isimli firma olduğu öğrenildi.

Çalışanlara yapılan tatil ödemesine ‘Helal olsun böyle patronlara’ şeklinde yorum yapıldı. Söz konusu kararın iş yerinde alkışlarla karşılandığı belirtiliyor.

Etiketler tatil parası kocaeli
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