Piyasaların ateşi dinmedi! Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Dolar/TL , 1 Ekim 2020 sabahında spot piyasada 7,7264 lira alış fiyatı, 7,7372 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 9,0705 lira alış fiyatı, 9,0902 satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin de 9,98 TL'den işlem görüyor.
Öte yandan gram altın alış fiyatı 753,10 lira, satış fiyatı 771,76 liradan işlem görüyor.
Ons Altın 1.892 Dolar'dan işlem görürken, gram altın 464/468 TL'den, çeyrek altın 752/768 TL'den, Cumhuriyet altını ise 3.097/3.128 TL'den işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol