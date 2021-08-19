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Piyasaların ateşi yükseldi: Dolar, euro ve altında son durum

Piyasaların ateşi yükseldi: Dolar, euro ve altında son durum

Türk Lirası'nda 4 gündür devam eden değer artışı son buldu. Dolar/TL 8,50 seviyesinin hemen altında güne başladı.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19'da sabit tutması ile başlayan Türk Lirası'ndaki değer artışı dün son buldu. Üst üste 4 gündür devam eden düşüş hareketiyle 8,37'li seviyeleri seviyeleri gören dolar/TL'de, dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. 

DOLAR, EURO, STERLİN

Güne yükselişle başlayan dolar 8,49 liradan, euro 9,96 liradan, sterlin ise 11,71 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL'deki yükselişte küresel piyasalarda ABD Doları'nın değerlenmesi etkili oluyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Sert düşüş yaşayan gümüş 6.35 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.778 dolar olan altında, gram altın 480/486, çeyrek altın 779/796 Cumhuriyet altını ise 3.211/3.241 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasası ise yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 44 bin 432 dolardan, Ethereum ise 3 bin 11 dolardan fiyatlanıyor.

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