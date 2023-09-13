Prof. Dr. Özgür Demirtaş benzin ve motorinde kötü haberi verdi

Seçimlerin ardından zam üstüne zam gelen benzin ve motorin fiyatları için bir kötü haber de ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Prof. Dr. Demirtaş akaryakıt fiyatları için "Daha rekorun, rekorunun, rekorunun, rekoru kırılacak" dedi.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arzın sıkışık olacağını öngörmesiyle dün yüzde 2 yükselerek 10 ayın zirvesine ulaşırken bugün ise zirveye yakın seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketliliğe bir de Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki değer kaybı da eklenince Türkiye'de benzin ve motorine yapılan zamlar yağmurdan sağanağa dönmüş durumda...

Bugün itibariyle motorine yapılan 2 TL 3 kuruşluk zammın ardından yarın itibariyle de benzinin litresine de 1 TL 64 Kuruş zam gelmesi beklenirken kötü haber ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı. 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

Zam haberleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tahminini paylaştı.

Demirtaş yazın bir kenara uyarısında bulunarak ''DAHA Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, REKORU kırılacak…'' dedi.