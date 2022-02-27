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Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!''

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu Twitter’da “Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ekonomi” yayını yaptı. Demirtaş’ın yayını 135 bin ile rekor kırdı. 

Rusya’ya Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyleyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşması var. 13 milyar doların 2 milyar doları Ukrayna ile. Ticaretler zorlanabilir. Uluslararası firmalar biraz zorlanabilir. Swift yasağının olduğu yerde biz de vuruluruz. Burada Türkiye’nin bir kazancı yok.”

Etiketler özgür demirtaş prof. dr. özgür demirtaş kriz Türkiye
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