Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!''

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu Twitter’da “Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ekonomi” yayını yaptı. Demirtaş’ın yayını 135 bin ile rekor kırdı.

Rusya’ya Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyleyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşması var. 13 milyar doların 2 milyar doları Ukrayna ile. Ticaretler zorlanabilir. Uluslararası firmalar biraz zorlanabilir. Swift yasağının olduğu yerde biz de vuruluruz. Burada Türkiye’nin bir kazancı yok.”