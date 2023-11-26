Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan döviz kuru için ''acil'' çağrı

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, TCMB'nin faiz arttırma politikasına rağmen Türk Lirası karşısında yükselişine devam eden dövizi işaret ederek Arjantin örneği vererek acil olarak yapılması gerekeni açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı politika faiz kararını geçen hafta Perşembe günü TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklamış ve beklentileri 2'ye katlayan bir oranda faiz artışına gitmişti.

Piyasa ve ekonomistlerin genel beklentisini ikiye katlayan TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan PPK'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığı belirtilmişti.

14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimek'in, Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkal'ın geçmesiyle, politika faizinde ilerlenen düşüş politikası yerini artışa bırakmıştı.

TCMB'nin aralıksız faiz artışı devam ederken, başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişi de devam ederken herkesin aklında "TCMB faizi de arttırıyor, Dolar, Euro neden düşmüyor" sorusu gelmişti.

İşte bu soruya en somut yanıtı ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Özgür Demirtaş yanıt verdi.

Prof. Dr. Demirtaş, Arjantin örneğini vererek iktidarı uyardı. Demirtaş, "Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım" diyerek faiz arttırımının yanında yapısal reformlara dikkat çekti.

Özgür Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım. Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması. Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir."