Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan kripto paralar için kritik uyarı

Son zamanalrda kripto paraya yönelik ilgide büyük bir artış yaşanırken, "kazandım" diye sevinenlerin yanında "dolandırıldım" diyenler ve iflas sonrası intihar vakalarında da artış var. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medyadaki kripto para reklamlarına dikkat çekerek kritik bir uyarıda bulundu.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kripto paralara dair Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yapılan kripto para reklamlarına dikkat çeken Demirtaş, "Twitter'dan reklamı yapılan Koin ve Tokenlara yatırım yapmayın" dedi. Demirtaş devamında, "Sözlük sitelerinin taraftar tokenlarına ve benim twitlerimin altında reklamı yapılan tokenlara yatırım yapmayın" açıklamasında bulundu. Demirtaş, "Sadece White Paperını anladığınız coin ve tokenlara yatırım yapabilirsiniz" diye de ekledi. İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı: