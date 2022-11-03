Promosyonda çılgın rakam! 30 bin TL için imzalar atıldı

Emeklilerin yanı sıra özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışan personellere de promosyon ödeniyor. Son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, 30 bin TL promosyon ödemesi yapılması konusunda banka yöneticileri ile anlaşma sağladı. Promosyon ödemeleri 15 Aralık'ta yapılacak.

Promosyon heyecanı devam ediyor. Yeni dönem promosyon ödemeleri için Türkiye Ekonomi Bankası ile mutabık kalan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, 30 bin TL net ödeme yapılması konusunda banka yöneticileri ile sözleşme imzaladı.

BUÜ Senato Salonu’nda yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, TEB Marmara Bölge Müdürlüğü Direktörü Ersin Sağlam, TEB Perakende Bankacılık Bölge Satış Müdürü Yunus Olgaç ve BUÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kamuran Üstün katıldı. Törende, promosyon ödemelerinin 15 Aralık’ta hesaplara yatması kararı alındı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, büyük bir üniversite olduklarını ve çalışan sayısının 7 bin 500 civarında olduğunu açıkladı. Yeni dönem promosyon ödemeleri için önceki ay ihaleye çıktıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Çok sayıda banka temsilcisi açtığımız ihaleye katıldı. Yapılan müzakereler ve karşılıklı fedakarlıklar ile güzel bir noktaya geldik. Sonuçlara baktığımızda hepimiz için kazançlı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Akademik ve idari personelimize, tüm çalışanlarımıza ve bankamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki bankamızla güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Şimdi artık yeni dönemde yeni bir banka ile çalışacağız. Verimli bir süreç geçirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de süreç içerisinde üniversite ve banka yöneticilerinin son derece uyumlu bir diyalog ortamı oluşturduklarına dikkati çekti. Doğangün, yakalanan sinerjinin çalışma süreci boyunca kurumlara olumlu katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.

TEB Marmara Bölge Müdürlüğü Direktörü Ersin Sağlam ise Bölge Müdürlüğü’nün kuruluş yerinin Bursa olduğunun altını çizerek; “Dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi’nin maaş ödeme ihalesini almak bizler adına ekstra bir motivasyon oldu. Süreç içerisinde Üniversite yöneticilerinin göstermiş olduğu anlayış ve işbirliği için teşekkür ediyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.