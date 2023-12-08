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Rekabet Kurumu’ndan 2 gıda şirketine para cezası

Rekabet Kurumu’ndan 2 gıda şirketine para cezası
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Rekabet Kurumu, İçim Süt markasıyla bilinen Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ile Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki soruşturmaları, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı.

Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan duyurulara göre iki şirket hakkında piyasadaki uygulamalarıyla ‘alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek’ suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla soruşturmaların sonlandırılmasına karar verildi.

Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’ye uzlaşma sonucunda 173 milyon 784 bin 318 lira idari para cezası uygulandı.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 5 milyon 682 bin 68 lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.

 

Etiketler Meysu seher gıda rekabet kurulu ceza
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