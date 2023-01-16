Sabit fiyat uygulamasında yeni gelişme: Toptancılar da fiyat sabitledi
Zincir marketler ile başlayan fiyat sabitleme adımlarına eşlik eden esnaf ve perakendeciler, fiyatlarını sabitlemeleri için toptancılara yaptığı çağrı yanıtsız kalmadı.
Toptancılardan esnafın çağrısına yanıt geldi. İSTOÇ Derneği, fiyatların şubat ayı sonuna kadar sabitlendiğini duyurdu.
İlk adım, zincir marketlerden gelmişti. Onları tekstil, ulaşım ve mobilya gibi sektörler takip etmişti. Sonunda toptancılar da elini taşın altına koydu.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, enflasyona karşı tüm bileşenlerin fiyatları sabitlemesi gerektiğini vurguladı.
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