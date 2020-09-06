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  3. 06 Eylül 2020 09:35

Sağlık çalışanlarına müjde! 3 ay ek ödeme

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

Sağlık çalışanlarına müjde! 3 ay ek ödeme
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak.

Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

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