Salgın sonrası çadır satışları arttı

Koronavirüs salgınından sonra izole olmak isteyen vatandaşlar nedeniyle kamp çadırlarına olan talep arttı. Bu zamana kadar çoğunlukla seyahat tutkunlarının tercih ettiği kamp çadırı, virüs nedeniyle de tercih edilmeye başladı. Kamp malzemeleri satan bir mağazada yöneticilik yapan Salih Dinkayoğlu, "Şu anda tüm dünyanın yaşamış olduğu virüsten etkilenildiği için insanlar kendilerini doğaya vermiş durumdalar. İnsanlar kendisi ile ailesini hem korumak hem izole etmek hem de doğanın keyfini yaşamak amacıyla çadır tercih etmekteler. Son bir buçuk aydan beri yoğun bir talep gerçekleşiyor" dedi.





Koronavirüs salgınından korunmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate alındığı bu dönemde, hem kalabalıktan uzak olması hem de doğayla iç içe olma imkanı vermesiyle kamp çadırlarına olan talep arttı. Otel ve pansiyon gibi kalabalık tatil mekanlarından uzaklaşmak isteyenler, kamp çadırlarına ilgi göstermeye başladı.

"BİR BUÇUK AYDAN BERİ YOĞUN BİR TALEP GERÇEKLEŞİYOR"

Avcılar'da kamp malzemeleri satan mağazada yöneticilik yapan Salih Dinkayoğlu koronavirüs nedeniyle son bir buçuk aydır çadırlara yoğun bir talebin olduğunu söyleyerek, "Virüs başladıktan sonra insanlar ilk başta kendilerini evde izole etti. Sonrasında da devletimizin izin verdiği koşullarda da insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Şehirden uzaklaşmak için ve maalesef şu anda tüm dünyanın yaşamış olduğu virüsten etkilenildiği için kendilerini doğaya vermiş durumdalar. Kendilerini şehir yaşantısından uzak tutmak ve kendisi ile ailesini tam anlamıyla hem korumak hem izole etmek hem de doğanın keyfini yaşamak amacıyla çadır tercih etmekteler. Sezonumuz normalde biraz daha geç, haziran gibi başlardı. Son bir buçuk aydan beri ciddi anlamda yoğun bir talep gerçekleşiyor. İnsanlar kendilerini izole edebiliyorlar, o yüzden genellikle tercih çadır oluyor. İnsanların rahat kullanabilmesi için kendisine uygun çadırı seçmesinde de fayda var. Mümkün olduğu kadarıyla aile sayısından artı bir, artı iki daha fazla hacme sahip çadırı tercih etmeleri gerekiyor. Sosyal mesafe normal şehir yaşantısında nasıl korunuyorsa, kamp alanlarında da aynı şekilde özen gösterildiği taktirde insanlar tedirgin olmadan ve gönül rahatlığıyla kalabilirler" dedi.





"İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM ETMEKTE"

Kamp çadırlarıyla birlikte kamp malzemelerine de talebin her geçen gün arttığını belirten Dinkayoğlu, "Bireysel olarak düşündüğümüz zaman çadır ve uyku tulumu ortalama 350-400 lira arasında değerlendirilebiliyor. Ayrıca kamp alanında kullanılabilecek kap, ocak, çadır içi aydınlatma gibi aksesuarlar da değerlendiriliyor. Kamp malzemelerine uzun süreden beri bir ilgi vardı. Bu ilgi de her geçen gün kat ve kat artarak devam etmekte. Çadır tatili daha ekonomik bir tatil kültürü. Otel kültüründe bu iş hem daha maliyetli oluyor ve bir yere sabit olarak bağlanmak durumundasınız. Kalabalık sebebiyle yoğunluk yaşanmaması adına, doğru mesafelerde çadır kurduğunuz taktirde keyifli ve güvenli bir şekilde istediğimiz tatili de yapabiliriz" diye konuştu.