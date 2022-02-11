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Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretim endeksi, Aralık 2021’de aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda yüzde 14.4 yükseldi.
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021’de aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda yüzde 14.4 yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 10.9 artıştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 arttı.

Alt sektörler aylık bazda incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0.6 arttı.

 

Etiketler Sanayi üretim endeksi Sanayi üretim
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