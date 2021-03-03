Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ''Altay Tankı'' açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, Altay Tankı projesine ilişkin ''Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz.'' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.

Demir özetler şunları söyledi;

"Yaptırımların çok büyük bir etkisini görmedik.

Hakkımızı hukuki yönden arayacağız, süreci takip ediyoruz.

Ortada bir haksızlık var, ABD bunu gidermeli. Yaptırım dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledik.

Altay Tankı projesinde son durum

Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz. Kendi güç paketimiz için çalışmalar devam ediyor.

Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var.

Farklı İHA'lar konusunda çalışmalar devam ediyor.

İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin uzay çalışmaları

Bİzim bünyemizdeki şirketlerin tecrübeleri temel olacak."

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