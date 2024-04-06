Seçimler bitti A'dan Z'ye zam yağmuru başlıyor

Ünlü ekonomist Remzi Özdemir Türkiye'de her geçen gün artan geçim sıkıntılarını daha da büyütecek zam yağmuru için uyardı.

TELE1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu ‘Gerçek Haber Gerçek Ekonomi’ programına konuk olan ekonomist Remzi Özdemir ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerin geride kaldığını ancak ortada ağır ekonomik bir faturanın olduğunu belirten Özdemir “Kimse AKP’den emekliye, asgari ücretliye zam beklemesin” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taahhüt verdiğini öne süren Özdemir, zam beklentilerini de tek tek sıralayarak şunları söyledi:

“AKP’nin önünde 4 yıllık süreç var, kalkıp da seçmenin gönlünü hoş etmek, kalbini fethetmek gibi bir kaygısı yok. Neden yok? Çünkü kendisini bir kez daha sandıkta cezalandıracak seçmenle arasında zaman farkı var. Bu da AKP’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Ağır bir bedel ödedi, Türkiye genelinde bir seçimi kaybederek ikinci bir parti oldu. Bunu çok önce yapabilseydi bu duruma düşmeyecekti. Bunu o süreçte yapamadıysa kimse AKP’den emekliye, asgari ücretliye zam beklemesin. Zaten imkanları olsaydı seçimden önce yapardı. Bunu yapmadıkları gibi daha da kısacaklardır.

Şu anda ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı’na gizli bir taahhüt verdi. Erdoğan 2 yıl içerisinde ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. Bence Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi bedel ödemeyeceği için bu politikalara onaylayacaktır. Bu nedenle memur, işçi, asgari ücretli ve emekli bu iktidardan ekstra bir şey beklemesin. Çünkü ortada ağır bir fatura var ve geniş bir kesim bunun bedelini ödeyecek. Şu an tüm emareler de o yönde. İşte sigaraya, otoyola zam geldi. Öyle bir hal alacağız ki, ‘Alo’ demeye korkacağız. Özellikle iletişim konusunda zam için çok ciddi bir hazırlık yapılıyor. Akaryakıtta çalışma bitmek üzere, çok rahat 2 dolar seviyesinde olacak. Akaryakıtta 60 lirayı göreceğiz. Bir şanssızlık da petrol fiyatları yükseliyor. Son bir haftadır petrol fiyatları 90 doları geçti. Bu 100 doları geçerse hem iktidarın dış ticaret dengeleri bozulacak, hem de vatandaşın dengesi bozulacak.”