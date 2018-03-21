Taksi-Uber kavgası Uber'e yaradı

Taksi-UBER çekişmesinin taraflara etkilerine yönelik Habertürk'te yer alan habere göre, gerginlik UBER'e yaradı.

Son günlerdeki yaşananların taksi piyasasında plaka fiyatlarının düşüşüne neden olduğu bilgisinin verildiği haberde, UBER’in Türkiye verilerine yer verildi.

Buna göre; gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart’ta UBER’in İOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5 bin iken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart’tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı.

7 Mart’ta 7 bin, 8 Mart’ta 8 bin 500, 9 Mart’ta 12 bin, 10 Mart’ta 14 bin, 11 Mart’ta 16 bin, 12 Mart’ta 15 bin, 13 Mart’ta 22 bin ve 14 Mart’ta 24 bin 500’e çıktı.

Yani son 10 günlük sürede UBER kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı. UBER’in verileri incelendiğinde sadece mart ayında değil, 9 Ekim 2017’de taksicilerin yaptığı UBER protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.