Uçak seferleri başlıyor! Hangi illere sefer yapılacak?

Bakan, Adil Karaismailoğlu, “1 Haziran sonrası bütün havalimanlarımızda uçuşlarımız kademeli olarak başlayacak. İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde, gökyüzünde olacağız” dedi.

İlk uçuşunu yapacak uçağın saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor. THY Genel Müdürü İlker Aycı, dış hat seferlerinin açılış tarihinin 10 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Pegasus Hava Yolları da ilk uçuşunu yarın saat 10:15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek. Şirket, 1-2-3 Haziran için İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler planlıyor.

PEGASUS SEFERLERE BAŞLIYOR

Koronavirüs mücadele kapsamında 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yolları, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü iç hatlarda yolcu uçuşlarına tekrar başlayacak. Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10.15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen’den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon’a seferler planladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Koronavirüs kapsamında alınan önlemler çerçevesinde durdurduğumuz uçuşlarımıza tekrar başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık. Misafirlerimizle yeniden buluşacağımız günler için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Ve ne mutlu bize ki kısıtlamalar sonrası ilk uçuşumuzu 1 Haziran günü gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada uçuşlarımıza iç hatlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün belirlediği destinasyonlardan İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya ve Trabzon’la başlıyoruz. Kademeli olarak diğer illerimize ve ardından yurt dışı destinasyonlara seferlerimiz de başlayacak." dedi.



Yeni dönemde hayatımızda, seyahat alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler olacağını ifade eden Mehmet T. Nane, "Hayatımız değişecek ama bu değişimlerin tümü misafirlerimizi ve çalışanlarımızı korumak amacıyla gerçekleşecek. Hep söylediğimiz gibi; Pegasus Hava Yolları olarak en önemli değerlerimiz, misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Bu sebeple henüz uçuşlarımız başlamadan çok önce yeni düzene ilişkin önlemlerimize odaklanmıştık." şeklinde konuştu.

NORMALLEŞMEYE GEÇERKEN NELER DEĞİŞECEK?

Artık misafirlerin iç hat uçuşlarına HES koduyla kabul edileceğini dile getiren Mehmet T. Nane, "HES kodu uygulaması, misafirlerimizin yurt içinde güvenle uçması için Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen ve riskli görülen durumlarda seyahatlerini kontrol altına almak için geliştirilen yeni bir uygulama. Alınan önlemler kapsamında HES kodu olmadan bilet satın almak, online ya da havalimanında check-in yapmak ve dolayısıyla yurt içinde seyahat etmek mümkün olmayacak. Bunun yanı sıra bütün misafirlerimizin havalimanı ve uçak içerisinde maske takması gerekecek. Havalimanında belirli yerlerde ateş ölçülecek. Misafirlerimiz kontuara geldiğinde personelimiz siperlikli olarak hizmet verecek. Bu ve benzeri önlemler hayatımıza dahil olacak, biz de bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz." dedi.



Uçaklardaki hijyen konusuna da dikkat çeken Mehmet T. Nane sözlerine şöyle devam etti: "Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, asla taviz vermeyeceğimiz bir konu. Biz uçaklarımızı sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuyoruz. Tüm uçaklarımızda HEPA tipi denilen yüksek verimliliğe sahip filtreler kullanıyoruz. Bu filtreler uçaktaki tüm havayı ortalama her üç dakikada bir filtre ediyor. Aynı hava sirküle edilmiyor, yüzde 60 dışarıdan taze hava alınıyor. Bu hava da bin 300 derecelik ısısı olan motordan geçip filtre ediliyor. Böylece virüs, bakteri ve benzeri her şeyi öldürüp havayı tekrar geri veriyor. Ayrıca periyodik olarak da değiştiriyoruz. Bu sebeple uçaklar aslında en etkin havalandırmanın sağlandığı en hijyenik ortamlar. Ancak bir hijyen zinciri oluşturularak evden çıkıştan tekrar eve varışa kadar bu hijyen zincirinin korunması da büyük önem taşıyor. Bu konudaki en önemli faktör yine bizleriz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına dikkat edelim ve bu mücadelenin kazananı biz olalım.