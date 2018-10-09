Vatandaşa büyük müjde ! Marketlerde büyük indirim açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele planı toplantısı başladı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeleri peş peşe açıkladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapılacak" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fiyat artışlarını aşağıya çekmek için Finansman Destek Programı'nı başlattıklarını söyledi.

İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ve anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından notlar:

Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım.

Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik.

ÇAYKUR ZAM YAPMAYACAK

Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

ET VE SÜT KURUMU YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK

Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

50 ÜRÜNDE İKİ AY BOYUNCA İNDİRİM

Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.

MARKET ZİNCİRLERİNDE İNDİRİM

Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

KOSGEB'TEN ALACAK ERTELEME

KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı. KOSGEB'in enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak gördüklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, KOSGEB borçlarını erteleme süresini 3 ay daha uzattıklarını söyledi.

KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlanacak.

Varank "Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

KOBİLERE YENİ DESTEK

İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek geliyor. Böylece 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak.