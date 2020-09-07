Servetleri tam 44 milyar dolar eridi!

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su ve kurucusu Jeff Bezos 9 milyar dolar kayıpla başı çekerken Elon Musk 8,5 milyar dolarla Bezos'u takip etti.

Bill Gates'in 2,9 milyar dolarlık kaybı ise Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in 4,2 milyar dolarlık kaybını izledi.

Amazon CEO’su Jeff Bezos’un kişisel serveti bu düşüşten bir hafta önce 200 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Bloomberg'in haberine göre Amazon hisseleri sebebiyle tek düşüş yaşayan Bezos olmadı. Bezos’un sski eşi MacKenzie Scott da dünyanın en zengin kadını unvanını aldıktan bir gün sonra yaşanan bu düşüşle bir günde 3.2 milyar dolar eridi.

Çinli teknoloji devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın kişisel servetinde de 1.6 milyar dolarlık bir erime oldu.

Yaşanan bu düşüşler ise dünyanın en zengin iş insanları sıralamasında bir değişikliğe sebep olmadı.

Jeff Bezos 197.9 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengini. Bezos’u 124 milyar dolarla Bill Gates, 110 milyar dolarla Mark Zuckerberg ve 96.2 milyar dolarla Elon Musk takip ediyor.