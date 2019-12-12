Sigaraya büyük zam iddiası ! En ucuz sigara 22,5 TL olacak !

Yeni yıla günler kala sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentilere göre, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük zam yapılacak. Hatta bir çok yerde zamlı fiyat listesi bile yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan fiyat listesine göre en ucuz sigara 22,5 TL'ye en pahalısı ise 32 TL'ye ulaşacak. (Not: Kanunen yasak olduğu için sigara markalarını paylaşamıyoruz.)

AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddialar hızla yayılınca vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı. Konu Google'da trend listesine girdi. İddiaların doğruluğu ise henüz netlik kazanmadı. Sosyal medya üzerinde dolaşan söylentiler için bir açıklama gelmedi.

YENİ PAKET UYGULAMASI BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurmuştu. Ayrıca 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.