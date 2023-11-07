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Sigortaya rekor oranda zam geliyor

Sigortaya rekor oranda zam geliyor
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Deprem felaketi sonrası oluşan maliyet artışları nedeniyle yeni yılda sigorta poliçelerine büyük zam bekleniyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 100 milyar dolardan fazla zarar oluştu. Bunun 5 milyar dolarını reasürans şirketleri üstlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketler uygulayacakları primleri 2-3 kat artırmaya hazırlanıyorlar.

NTV'nin haberine göre, şirketler maliyetlerinin dolar bazında bile katlandığını belirtiyor. Maliyet artışları, konut, sağlık, kasko poliçelerine zam olarak yansıyacak. En yüksek artış ticari ve işyeri sigortalarında olacak.

TRAFİK SİGORTALARI ARTACAK MI?
Trafik sigortasında ise devlet üst sınır uyguluyor. Bu nedenle şu an için artış öngörülmeyen tek alan trafik sigortası. Şirketler bu nedenle ciddi oranlarda zarara uğradıklarını söylüyor. Oradaki zararın da diğer poliçelere ek zam olarak yansıyabileceği uyarısı yapılıyor.

 

NTV

Etiketler sigorta zam deprem poliçe
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