Sıkı tutunun yine uçuyoruz: Kışa yüzde 100 zamla gireceğiz!

Yıl başından bu yana A'dan Z'ye aralıksız süren zam yağmuru yaza veda etmeye hazırlanırken bir kez daha karşımıza "yüzde 100" zam oranıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyeleri arasında yaptığı haziran ayı anketine göre organize perakende sektörü markalarında ciro yüzde 80 arttı.

Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, ÜFE ve TÜFE arasında 60 puan fark bulunduğunu, firmaların bu maliyeti yansıtmak isteyeceklerini ve kış sezonunda yıllık yüzde 100'lük artışların görülebileceğini belirtti.

BMD'ye göre, organize perakende sektöründe maliyet artışlarının etkisiyle cirolar geçen yaza oranla ortalamada yüzde 80 artarken, birçok marka adet satışlarında hâlâ pandemi öncesindeki rakamları yakalayamadı.

Sektörde hammadde, enerji, dağıtım ve işçilik başta olmak üzere yüksek girdi maliyetlerinden kaynaklanan baskının devam ettiğini vurgulayan BMD Başkanı Öncel, kış sezonu ürünlerinde yıllık artışın ÜFE oranlarına yaklaşmasının şaşırtıcı olmayacağına dikkat çekti. Derneğin yaptırdığı ankete göre, üyelerin yüzde 39'u ürün maliyet artışlarının 1 yılda 'yüzde 81 ile yüzde 100 arası' kadar arttığını düşünüyor.