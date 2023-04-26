Soğandan sonra şimdi de patates! Fiyatları durdurulamıyor!

Soğan fiyatlarındaki fahiş artış henüz düzelmezken, patatesin kilogram fiyat 15 liraya dayandı.

Zam şampiyonu soğanda fiyatlar henüz durulmamışken mutfağın ana malzemelerinden bir üründe daha hızlı yükseliş görülüyor. Soğanın ardından şimdi de patates fiyatları aldı başını gitti.

PATATESİN KİLOSU 20 LİRAYI BULABİLİR

Ekim az olunca soğanın kilosu 30 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi de 15 lirayı bulan patatesin fiyatının 20 liraya kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

NTV’nin haberine göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Soğan epeydir koşuluyordu. Bu arada patates de hareketlenmeye başladı. Çünkü patatesin üretimi kuru soğana göre biraz daha geç oluyor. Dolayısıyla depolardaki patatesler bitmeye başladı." açıklamasında bulundu.

BİR ÜRÜNDE DAHA ŞİMDİDEN FİYAT ARTIŞI GÖRÜNDÜ!

Yakın zamanda fiyat artışı beklenen bir ürün daha var, domates. Nedeni hem ihracatın başlaması hem de seralar arası geçiş dönemi olması. Market fiyatı 20 lira olan domatesin fiyatının artabileceği belirtiliyor.

"10 TL'NİN ALTINDA ÜRÜN OLMAZ"

Nisan ayında yağışlar iyi gitti. Üreticiler, bu sayede yazın sebze meyvenin bol olmasını bekliyor. Ancak ürün bol olsa da fiyatın istenildiği kadar düşük olmayacağı ifade ediliyor.

Yüksel Tavşan, "Tabi maliyetleri göz ardı etmeyeceğiz. Ürün artık tarladan bedavaya alınsa da tüketim bölgesine gelinceye kadar 4-5 lirayı bulur oldu. Yani 8-10 liradan aşağı perakendede ürün satılamaz. Satılırsa üreticimiz zarar eder." dedi.

NTV