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  3. 03 Aralık 2019 09:56

Sosyal medya bu yılbaşı sepetini konuşuyor!

Özellikle alkollü ürünlerde artan fiyatlar yılbaşı yaklaşırken farklı bir tartışmanın da nedeni oldu. Sosyal medyada paylaşılan aşağıdaki "yılbaşı sepeti" fiyatına şimdi sadece 1 şişe içki ya alınıyor, ya alınamıyor...

Sosyal medya bu yılbaşı sepetini konuşuyor!
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Son dönemde ekonomik darboğazla mücadele eden Türkiye’de artık yılbaşını evde kutlamak bile pahalı hale geldi.

Alkol fiyatlarından alınan yüksek vergilerin yanı sıra enflasyonun diğer ürünlere uyguladığı zam baskısı da kendisini yılbaşı sepetlerinde gösteriyor.

Sosyal medyada ise 2014 yılına ait yılbaşı sepeti gündeme oturdu. O dönem 169 TL olan yılbaşı sepetinde farklı farklı içkilerin yanı sıra birçok kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler de bulunuyor.

Şimdi ise aynı fiyata yalnızca sepetteki bir şişe içki alınabiliyor olması da eleştirileri beraberinde getiriyor.

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zam , alkol , vergi , yılbaşı sepeti
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