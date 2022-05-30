  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Spot elektrik fiyatı tüm zamanların zirvesini gördü

Spot elektrik fiyatı tüm zamanların zirvesini gördü

Spot elektrik fiyatı tüm zamanların zirvesini gördü

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarında tüm zamanların zirvesi görüldü.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.551,30 TL/MWh düzeyine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Montel-Foreks'in haberine göre, döviz bazlı bir inceleme yapıldığında ise, son rekorun hem USD hem de EUR cinsinden 13 Şubat 2012 tarihli Piyasa Takas Fiyatının (PTF) gerisinde kaldığı görülüyor.

Etiketler enerji spot elektrik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esra Ezmeci'ye mide bulandıran ''grup seks'' itirafı
Bahçesinde kazı yapan vatandaş buldu! Petrol mü diye yaktı, alev alev yandı
TÜRGEV’in 2 yıllık hibe bütçesi dudak uçuklattı
Özel hastanede dehşet! Kız çocuğunu MR'da yaktılar
İstanbul'un fethi için Ayasofya'da nefes kesen gösteri
Erdoğan selfie çeken çocuğu böyle uyardı
Altın uçuşa hazırlanıyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için yeni tahmin
Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek
Kim der ki iki çocuk annesi! Esra Erol'un pozları olay oldu: ''Altını giymeyi unutmuş''
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti