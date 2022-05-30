Spot elektrik fiyatı tüm zamanların zirvesini gördü

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarında tüm zamanların zirvesi görüldü.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.551,30 TL/MWh düzeyine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Montel-Foreks'in haberine göre, döviz bazlı bir inceleme yapıldığında ise, son rekorun hem USD hem de EUR cinsinden 13 Şubat 2012 tarihli Piyasa Takas Fiyatının (PTF) gerisinde kaldığı görülüyor.