SSK emeklisine en az 1.827 TL

Temmuz ayında maaşları artan, 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilerin gözü şimdi Ocak zammında. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon Ocak zammının oranını gösterecek. Bunun 2 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 2.86 çıktı. Buna 4 aylık veri daha eklenecek, zam oranı ortaya çıkacak. Tahminler zam oranı için 2 farklı tahmini ortaya koyuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 3.87, ekonomistlerle yapılan beklenti anketine göre yüzde 6.67 olacak. İlk tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak.

ÜCRETLER DEĞİŞECEK

İkinci tahmin gerçekleşirse de maaşlara 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yansıtılacak. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük maaş, zam oranı yüzde 3.87 gerçekleşirse bin 593, yüzde 6.67 olursa bin 636 liraya çıkacak. En düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda, artış yüzde 3.87 olursa bin 713 liradan bin 779 liraya, yüzde 6.67 olursa bin 827 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş bin 89 liraya çıkacak.