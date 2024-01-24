Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerinin önce yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükseltilen Ocak ayı zam oranının yüzde 49.25'e yükseltildiğini açıkladıktan sonra yeni maaş zam farkı ve kök maaş tablosu belli oldu. İşte örnek hesaplamalarla emeklilerin yeni kök maaş tablosu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren maaş zammıyla ilgili orandaki değişikliği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı haberini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı.

Ek zamla birlikte Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Ek zamlar ne zaman hesaba yatacak?

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak.

Şu an e-Devlet’te 37,57’lik enflasyon artışı sonrasındaki SSK Bağ-Kur zamlı emekli kök maaşı rakamları görülebiliyor. Ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SGK’nın belirlediği takvim doğrultusunda milyonlarca kişinin cebine girecek.

Örneklerle zam farkı hesaplaması

ARALIK AYI ÖRNEK 1



Kök aylık: 4.496,95 TL

Yüzde 5 ek ödeme: 224,85 TL

Ek ödemeli aylık: 4.721,80 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (2.778,20 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

Yüzde 37.57 zamlı hesaplama

Kök aylık: 6.186,45 TL

Yüzde 5 ek ödeme: 309,32 TL

Ek ödemeli aylık: 6.495,77 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (1.004,23 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

Yüzde 49.25 zamlı hesaplama

Kök aylık: 6.711,70 TL

Yüzde 5 ek ödeme: 335,58 TL

Ek ödemeli aylık: 7.047,28 TL

Yatırılması gereken: 10.000 TL (3.266,72 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yatırılması gereken) - 7.500 (yatırılan) = 2.500 TL

ARALIK AYI ÖRNEK 2

Kök aylık: 5.500 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 220 TL

Ek ödemeli aylık: 5.720 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (1.780 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

Yüzde 37.57 zamlı hesaplama

Kök aylık: 7.566,35 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 302,65 TL

Ek ödemeli aylık: 7.869 TL

Hesaba yatan: 7.869 TL

Yüzde 49.25 zamlı hesaplama

Kök aylık: 8.208,75 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 328,35 TL

Ek ödemeli aylık: 8.537,10 TL

Yatırılması gereken: 10.000 TL (1.843,28 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yatırılması gereken) - 7.869 (yatırılan) = 2.131 TL

ARALIK AYI ÖRNEK 3

Kök aylık: 8.000 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 320 TL

Ek ödemeli aylık: 8.320 TL

Hesaba yatan: 8.320 TL

Yüzde 37.57 zamlı hesaplama

Kök aylık: 11.005,60 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 440,22 TL

Ek ödemeli aylık: 11.445,82 TL

Hesaba yatan: 11.445,82 TL

Yüzde 49.25 zamlı hesaplama

Kök aylık: 11.940 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 477,60 TL

Ek ödemeli aylık: 12.417,60 TL

Yatırılması gereken: 12.417,60 TL

EK ZAM FARKI: 12.417,60 (yatırılması gereken) -11.445,82 (yatırılan) = 971,78 TL

En düşük kök aylık ne kadar olacak?

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık bu ay maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödeniyor. Yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak, 796,67 lira ek zam farkı verilecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 5 bin 420 lira 18 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 456 lira 54 kuruşa çıktı. Bu emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırıldı. Zam oranının yüzde 49.25'e yükseltilmesiyle yeni kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş oldu. Bu maaşı alan emekliye artık her ay bin 910 lira 38 kuruş '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Hesabına bu ay 7 bin 500 lira yatırıldığı için haftaya 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.