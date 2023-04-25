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Sürücü ile motosiklet arasındaki güçlü aşk... Yamalube'tan ''Baharda Aşk Başkadır'' filmi

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Yamaha Motor Türkiye; Yamalube, “Baharda Aşk Başkadır!’’ mottosuyla yayınladığı yeni filminde sürücü ile motosiklet arasındaki güçlü aşka vurgu yaparken Altın Elbiseli Adam’ı da anmayı unutmadı.

Yamaha Motor, kendi ürettiği devrimsel motosiklet teknolojisini korumak ve her koşulda üstün performans sunmak için en basit rutin bakımların bile gerekli profesyonellikle yapılmasını tavsiye ediyor. Bunu da ancak Yamalube ürünlerinin sağlayabileceğini vurgulayan reklam filminde, Yamaha'nın sıkı kalite standartlarını karşılayan Yamalube motor yağı için premium ve romantik bir akşam yemeği vurgusu yapılıyor. Yamaha Motor Türkiye, 2017 yılında kaybettiğimiz ve kamuoyunda ‘’Altın Elbiseli Adam’’ olarak tanınan Barkın Bayoğlu’nun yıllar önce çektiği bir videodan ilham alarak yarattığı bu reklam filmi ile efsane ismi saygıyla anıyor.

 Daha uzun motor ömrü ve daha üstün performans için Yamalube.

Bahar aylarının gelişiyle sezon açılmaya ve bakımlar yaptırılmaya başlandı.  Motosikletin bakımları esnasında motosikletin DNA’sına uygun motor yağı kullanımı oldukça önemli.  Yamalube, ideal eşleşme için yaratılmış, uluslararası standartlarda gerçek fiziki testlerden geçmiş ve Yamaha marka motosikletler için 1 numaralı tercihtir. Yamaha’nın geliştirdiği Yamalube motor yağı, her zaman maksimum performansı ortaya çıkarır, motorun ömrünü uzatır ve yakıt verimliliği sağlar.

 

Etiketler Yamalube yamaha Yamaha Motor
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