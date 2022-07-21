Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı fındık beklentisini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 12 artış yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile fındık rekoltesi açıklandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022 yılı fındık rekoltesi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun.