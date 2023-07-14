TCMB'de Gizem Uzuner’in yerine gelen isim belli oldu

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ünlü spiker Gizem Uzuner’i görevden almıştı. Uzuner'in yerine danışman olarak Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, TCMB’deki ilk görev değişikliği İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gizem Uzuner’i görevden almak olmuştu.

10 Haber’de yer alan bilgilere göre, göreve başladıktan sonra Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’i görevden alan ancak yerine atama yapmayan Hafize Gaye Erkan’a Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker danışmanlık yapacak.

KERİM ÜLKER KİMDİR ?

2003’te Cumhuriyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi’nde, ardından 2005 yılında Vatan Gazetesi’nde çalıştı. 2007 yılına kadar Vatan Gazetesi’nin Kıbrıs Temsilcilsi oldu. 2007-2010 arasında gazetenin Ekonomi ile Haber Merkezi servislerinde yer aldı. 2010 yılında Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) “Yılın Haberi Ödülü”nü “Çuvalla Paza Kazandı” haberiyle aldı. 2010’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği Sedat Simavi Yılın gazetecilik Ödülü’nü “Eski Orman Bakanı Osman Pepe'nin İcraatları” adlı haber dizisiyle kazandı.

Bu ödülü kazanan en genç gazeteci ve ilk ekonomi muhabiri oldu. 2010’da ayrıca MÜSİAD'ın ekonomi basını başarı ödülünü “Krizin Efendisi Türk Patronlar Dünyada Kıymete Bindi" haberiyle kazandı. Böylece sektörün en önemli 3 ödülünü 3 farklı haberle bir yılda kazanan ilk gazetecisi oldu. 2010 yılında Sabah Gazetesi’ne transfer oldu ve 6 yıl Ekonomi Servisi’nde çalıştı. 2016’da ayrıldı ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarı oldu. 2017'de EGD'den Jüri Özel Ödülü, 2019'da ise En İyi Haber Ödülü'nü, 2020 yılında da Nezih Demirkent Ödülü'nü kazandı.

Ülker Dünya Gazetesi’nde haftada 5 gün “Bizden Duymuş Olun ve “Perde Arkası” adlı köşelerini yazmıştı.

ÜNLÜ SPİKER GÖREVDEN ALINMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, TCMB’deki ilk görev değişikliği talimatını 13 Haziran tarihinde vermiş ve TCMB'nin İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gizem Uzuner’i görevden almıştı.

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu.

Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı.

Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan’da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı’nda ve Destek Menkul Değerler’de araştırma bölümünde görev aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip.

2015’de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.