TCMB'nin adımı banka hisselerini vurdu

Borsa İstanbul'da TCMB fırtınası esiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kurunu dizginleyebilmek için attığı zorunlu karşılık adımı sonrasında banka hisseleri borsada sarstı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı zorunlu karşılık düzenlemeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık hisselerinde sert düşüşü beraberinde getirdi.

Bankacılık endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,4 oranında değer kaybetti. Bazı bankaların hisselerinde kaybın yüzde 5'i aşmasıyla birlikte devre kesiciler çalıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 azalışla 8.944,81 puana geriledi.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, "Bankacılık endeksi TCMB'nin zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptığına dair Reuters haberinin etkisiyle düştü, bu adım faizleri yükseltecek ve banka karlarına yük olacak bir aksiyon, doğal olarak bankacılık endeksi negatif" dedi.

ALB Yatırım baş ekonomisti Doçent Dr. Filiz Eryılmaz bankacılık endeksinin TCMB'nin uygulama talimatı sebebiyle düştüğünü belirterek "Bu haber baskı yarattı" dedi.

Eryılmaz "Bankacılık endeksi geçen Perşembe'den bu yana 4 günde yüzde 11 yükseldi. BIST 100 endeksi yakın vadede güçlü olmasa da bankalar güçlü yükselince bu haberle satış daha etkili oldu" dedi.

TCMB HANGİ ADIMI ATTI?

Zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı.

Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.



Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.

Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak.

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:

* TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.

* Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.

* Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.

* TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.