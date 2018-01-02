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  3. 02 Ocak 2018 08:41

THY Ekim ayında yeni havalimanına taşınıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ekim 2018'de yeni havalimanına geçeceklerini belirterek, ''2019'u büyük şevkle bekliyoruz. THY'nin atılım yılı olacaktır'' dedi.

THY Ekim ayında yeni havalimanına taşınıyor
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Türk Hava Yolları (THY), Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni yıla Atatürk Havalimanı’nda girdi. Ekşi, 2017’nin son yolcusu ile 2018’in ilk yolcusuna yeni yıl hediyesi olarak gidiş-dönüş yurtdışı bileti armağan etti.

Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerle bir araya gelen Bilal Ekşi, “2017 Allah’a şükürler olsun çok iyi geçti. Türk Hava Yolları yüzde dokuzun üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Finansal olarak da rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018’e daha büyük ümitlerle giriyoruz. Şu anki bütün rakamlar 2018’in 2017’den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Bu bizim belki bu havalimanındaki son yılbaşı kutlamamız. Biliyorsunuz 2018’in Ekim ayında yeni havalimanına geçeceğiz“ diye konuştu.

‘EN UYGUN YERLER THY’YE TAHSİS EDİLDİ’

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre 3. havalimanında THY’nin atılıma geçeceğini dile getiren Ekşi, “2019’u büyük bir aşkla şevkle bekliyoruz. İnşallah 2019 Türk Hava Yolları’nın atılım yılı haline gelecektir. 3. havalimanında bizim için en büyük yenilik kapasite problemi olmayacak. Yolcumuzun istediği saatte seferlerimizi koyacağız. Daha çok dijitalleşen bir terminal ile karşı karşıya kalacağız. Yolcumuza dijital deneyimleri sunuyor halde olacağız. Longe’larımızı buradan daha iyi bir şekilde planlıyoruz. Orada en uygun yerler Türk Hava Yolları’na tahsis edilmiş olacak” açıklamasında bulundu.

‘YENİ HAVALİMANI HAVACILIĞIN ÖNÜNÜ AÇACAK’

Yeni havalimanının Türk Hava Yolları’na büyük imkânlar sağlayacaığını belirten Ekşi, “Yeni havalimanımız çok büyük imkanlarla Türk sivil havacılığının önünü açacaktır” diye konuştu.

UZAKDOĞU’YA GİDECEKLER

Bilal Ekşi, THY’nin 2017’nin son yolcusu ile 2018’in ilk yolcusuna yeni yıl hediyesi olarak gidiş-dönüş yurtdışı bileti armağan etti. Türk Hava Yolları’nın 2017 yılındaki son yolcusu Kim Irona, “Bu hediye biletleri Pekin-İstanbul uçuşunda kullanacağım” dedi. 2018’in ilk yolcusu Mustafa Kızılyer ise, “Japonya’ya gideceğim. Japonya’da yaşıyorum. Oradaki tüm akrabalarım da Türk Hava Yolları’nı tercih etmekte” diye konuştu.

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