THY'den bilet fiyatı açıklaması

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bilet fiyatlarıyla ilgili olarak ''Yurtiçinde en pahalı biletimiz 1150 liradır. Van'dan İstanbul'a otobüs bileti 800 lira civarında. Yedi, içti dersek 1100'ü çok rahat geçiyor. Doğu'daki yolcularımız otobüsü düşünmüyor, THY'den bilet alalım diye düşünüyor.'' dedi.

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Bolat "Yurtiçinde en pahalı biletimiz 1150 liradır. Van'dan İstanbul'a otobüs bileti 800 lira civarında. Yedi, içti dersek 1100'ü çok rahat geçiyor. Doğu'daki yolcularımız otobüsü düşünmüyor, THY'den bilet alalım diye düşünüyor. Bir zararımız görünmüyor. Bu fiyatlarla İstanbul-Tifis fiyatı 5000 lira. İstanbul-Tahran 250 Dolar. Aslında iç hatlarda yatırım yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Ahmet Çelik'in açıklamaları şöyle:

THY 2003 yılından bu yana sürekli yüzde 10-12 bandında kâr ederek büyümüş. Bu çok önemli performans göstergesi. Geçmişteki yönetim kadroları hakikate doğru stratejiler koymuşlar. Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan havayoluyuz, Avrupa'da bir numarayız.

THY tüm rakiplerini geçerek bir numaraya oturmuş durumda. Şu anda THY 575 destinasyona ulaşıyor. Havayolları birçok yere uçabilir ama bu destinasyonları ne kadar frekansla bağlıyorsunuz. 340 havalimanına uçuyoruz tüm dünyada. En uzun bağlantımız Bali'den Houston'a bağlantımız 30 saat sürüyor. Bali'den İstanbul'a İstanbul'dan Houston'a 29,5 saat sürüyor. Avrupa'daki noktalara bağlamamız 6 saat sürüyor. Bu bağlantı zenginliği en iyi parametre. En iyi seçenekleri sunuyoruz.

Yurtdışı seyahatlerimin dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda 45 dakika taksi yapardı uçak. 40'a yakın köprü vardı, vatandaşların körük dediği. Körükle terminale bağlanıp bagajını alıp gitmesi çok büyük konfor. Atatürk Havalimanı'nda 73'ü inişi geçmezdi. Büyüme grafiğimiz var. İGA'da 3 tane paralel iniş yapılıyor. Bu bizim büyümemize imkan sağlıyor.

"DÜNYADA BU ÇAPTA YATIRIM YOK"

İGA 4 yıl gibi bir sürede, çok sıkıntılı arazide büyük iş yapıldı. Dünyada bu çapta bir yatırım yok. Havalimanı yatırımları çok pahalı yatırımlar. Hükümetimizin vizyonu, coğrafi nokta buna imkan tanıdı. 4 saatte 65 başkente ulaşabiliyoruz.

Avrupa'da iki yer önemliydi. Schipol ve Frankfurt'tu. Paris 3'lerde gelirdi. İGA, bu alanları geçmiş durumda.

Transfer yolcunun THY'ye getirdiği rakam 100 dolar dersek, Türkiye'ye gelen bir yolcuyla bu 1000'e çıkıyor. Bu yolcunun katma değeri yüksek bir yolcuysa bu 3000 dolara çıkıyor. Havayolunun bir ülke ekonomisine katkısını görebiliyoruz. Ülke ekonomisine getirdiğimiz katkı 6,6 milyar dolar. THY sadece artı değer olarak 6,6 milyar dolar getirdi. Geçen sene şirketimiz 5,8 milyar dolar getirmişti. THY'nin Türkiye'ye getirdiği kazanç 14 milyar dolar.

65 bin çalışanımız var. 10 sektörle beraber çalışıyoruz. Sağlık sektöründen 2,5 milyar dolar geldi. ABD'den Türkiye'ye 1 milyon turist geldi. En fazla seyahat ettikleri ülke 1,8 milyon ABD'lilerin. Bu sene 2 milyonu nasıl yakalarız diye hedef koyduk. ABD'den 2 milyon kişiyi nasıl getiririz diye.

"MIAMI'DE ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ"

Kapadokya çok bilinen yerlerimiz. Sanat galerilerimiz var. Kasım ayında Miami'de art fuar var. Orada etkinlikler yapacağız. Türkiye'deki sanat faaliyetlerinden insanları haberdar edeceğiz.

ABD için sağlık turizmi için kampanya yapmaya başlıyoruz. Check-up yaptıracağız. ABD'den yolcuyu alıp İstanbul'a getireceğiz, check-up yaptıracağız. Hem tatilini yapacak hem de tahlillerini alacak memleketine dönecek. ABD'de sağlık sigortası çok önemli. ABD'de 250 bin dolara yapılan tedavi burada 50 bin dolar yapılabiliyor. 5-6 bin dolara yapılacak. Süre çok önemli. ABD'de kolonoskopi yaptırmaya kalksanız 3-4 hafta sürüyor. Pilotlarımız yurt dışında sağlık sorunu yaşasa 8 saat acilde bekliyor. Bunları tüm dünyaya anlatmak istiyoruz.

Dizi sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat yaptık. İspanya'da El Clasico'dan daha fazla izlendi Türk dizileri.

Bundan sonra da biz stratejilerimizi geliştirdik. THY, İGA'da büyüyecek. AnadoluJet, Sabiha Gökçen'de büyüyecek.

"EN PAHALI BİLET 1150 LİRA"

Yurtiçinde en pahalı biletimiz 1150 liradır. Van'dan İstanbul'a otobüs bileti 800 lira civarında. Yedi, içti dersek 1100'ü çok rahat geçiyor. Doğu'daki yolcularımız otobüsü düşünmüyor, THY'den bilet alalım diye düşünüyor. Bir zararımız görünmüyor. Bu fiyatlarla İstanbul-Tifis fiyatı 5000 lira. İstanbul-Tahran 250 dolar. Aslında iç hatlarda yatırım yapıyoruz.

AnadoluJet'e 30 uçak kiraladık. 7 tanesi geldik. 60 tane uçağı olan havayolunun 30 tanesini 1 senede yenilemiş oluyoruz. Yeni nesil uçakların motorları daha efektif motorlar. AnadoluJet'e yeni frekanslar koyacağız, yüzde 50 artacak. Bu sene farklı bir seneydi. Bazı uçakları charter olarak kullanmıştık.

Sabiha Gökçen'in ikinci pistinin Mayıs ayında bitmesini bekliyoruz.

"ANALİSTLER BİZİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİYORLAR"

Hisse değerlerimizin değerinde olmadığını tespit etmiştik. Şimdi yavaş yavaş yerine geliyor. 6 dolarlık hedef fiyatımız devam ediyor ve ona yaklaşmış durumdayız. Analistler bizleri çok iyi değerlendiriyorlar.

Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız. Herkes resesyon bekliyor ama buna rağmen bizim performansımızın değişmeyeceğini öngörüyoruz.

Max'lerin yüzde 80'i havada. Çin ve Rusya'dakiler uçmuyor. Bizim 32 Max'imizin hepsi havada. Boeing'in 787 Dreamliner'lar teslim edilmiyor.

2023 Şubat ayında 400 uçağa ulaşmış olacağız.