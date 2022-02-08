TOBB'dan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması" dedi.
Elektrik fiyatlarında yaşanan artışa yönelik Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı.
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