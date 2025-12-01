TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un kasım enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, TÜİK tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un Kasım ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi sonuçlarını yayımladı. 2023 baz yılına göre hazırlanan verilere göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,19 oranında artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde birikimli artış oranı yüzde 36,01 olurken, 2024 yılının aynı ayına göre yıllık fiyat artışı yüzde 38,28 olarak belirlendi.

Kasım ayında harcama grupları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 2,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda izlendi. Bunu yüzde 2,30 ile konut, yüzde 1,69 ile sağlık, yüzde 1,68 ile ev eşyası, yüzde 1,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,41 ile eğlence ve kültür, yüzde 1,37 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,02 oranında sınırlı artış kaydedilirken, ulaştırma grubunda yüzde 0,03 ve giyim-ayakkabı grubunda yüzde 1,55 oranında azalış yaşandı. Haberleşme grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi görülmedi.

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 62,58 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 57,50 ile konut, yüzde 38,28 ile genel endeks, yüzde 37,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 36,95 ile lokanta ve oteller ve yüzde 35,56 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Diğer bazı gruplarda yıllık artış oranları şu şekilde oldu: sağlık yüzde 34,86, ev eşyası yüzde 30,85, ulaştırma yüzde 31,01, alkollü içecekler ve tütün yüzde 29,98, haberleşme yüzde 28,02, giyim ve ayakkabı yüzde 27,38, eğlence ve kültür yüzde 23,82.

İTO’nun değerlendirmesinde, Kasım ayında gözlenen fiyat artışlarının bazı ürün ve hizmetlerdeki piyasa koşullarına, mevsimsel etkilere ve geçmiş dönem fiyat değişimlerinin cari aya yansımasına bağlı olarak şekillendiği kaydedildi.