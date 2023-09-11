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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 'geniş tanımlı işsizlik' sayısını belirten atıl işgücü oranı yüzde 22,7 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 18 olarak kaydedildi.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu.

İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2023
Etiketler Türkiye istatistik kurumu TÜİK işsizlik işsizlik verileri
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