Türk dizilerine Bakanlığın bütçe desteğinde 3 kriter belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dizilerin reklam gelirleri azaldı ve çekiminde sıkıntı oluştu" diyerek dizilere destek projesini başlatacaklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına ihraç edilen dizilerle ilgili destek projesi hazırladıklarını söyleyerek, "Son zamanlarda reklam gelirleri azaldığı için bu dizileri çekmeyle ilgili sıkıntılar oluşmaya başladı. Yurt dışındaki ihracatlarıyla ilgili orantılı bir şekilde bunları destekleyeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, şu anda dünyada turizm noktasına en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna geldiklerini söyledi. Ersoy, "200'e yakın ülkede tanıtım yapıyor Türkiye. Burada en önemli şeylerden birisi havacılık alt yapısı. 330'dan fazla noktaya direkt uçuş sağlayan İstanbul'u baz alırsak bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye 330 şehre direk bağlantı ile uçuyor herhangi bir aktarma olmadan. Bu, pazar çeşitliliğini sağlıyor. Siz ne kadar fazla ülkeden, destinasyondan turist alabilirseniz o kadar sektörünüz krizlere bağışıklık hale geliyor" dedi.

'64 MİLYAR DOLAR YIL SONU HEDEFİNİ TUTTURACAĞIZ'

Bakan Ersoy, Türkiye'nin eskiden sadece deniz, kum, güneşle ön plana çıkan bir ülke olduğuna işaret ederek, "Şimdi 60'tan fazla ürünü 'Go Türkiye' sitesinde tanımladık. İstesek 100'e de çıkabiliriz. Ama bu 60'ı sindirmemiz lazım. Bu sene de aslında jeopolitik ortam ve riskler kendisini gösterdi. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanına Hindistan-Pakistan çatışması geldi. Öncesinde Paskalya döneminde deprem oldu. Sonrasında haziranda 12 günlük İran-İsrail savaşı oldu. En çok da etkileyenlerden biri buydu. Aile rezervasyonlarımızda yüzde 20'ye varan iptaller oluştu. Yeni gelen ilave rezervasyonlarda da yüzde 26'ya yakın düşüşler oldu. Turizm Geliştirme Ajansı ve bu bağışıklık kazandırma önlemlerimiz sayesinde hızlı bir şekilde Türkiye bu süreci atlattı. Tanıtım bütçelerini artırdık. Çok yoğun bir tanıtım yaptık. Yeni gelen rezervasyonlarla tekrar kriz öncesi seviyelerine hatta üstüne çıkardık. Yıl sonunda da geçen seneki rakamların üzerinde kapatmış oluyoruz. Geçen sene 61,1 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolar. Ben 64 milyar doları tutturacağımıza inanıyorum. Çünkü ekim verisi çok iyi geldi, kasım verisi de iyi gelir. Aralık da iyi geçerse, aynı bile kalsa 64 milyar dolar gelir hedefini Türkiye tutturacak gibi görünüyor" diye konuştu.

'PAPA'NIN ZİYARETİ OLUMLU GEÇTİ'

Bakan Ersoy, Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin, "Papa, Katoliklerin ruhani lideri hem de Vatikan Devlet Başkanı. Ziyaretin mihmandar bakanıydım. Karşılaması, uğurlaması ve Sultanahmet'i ziyareti sırasında görev aldım. Ziyaret pozitif geçti. Papa, dakik ve kurallar uyan bir insan. Pozitif mesajları oldu, barışı destekleyen ve savaşın bitmesini isteyen. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılıydı. İznik açısından da önemli. Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın ziyareti ile birlikte İznik başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'ya yoğun bir turizm trafiği olacaktır. Gayet pozitif Türkiye ile çok örtüşen mesajları vardı. Papa dönüşte teşekkür etti ve Millet Kütüphanesi'nden de çok etkilendiğini özellikle ifade etti" diye konuştu.

'KIZ KULESİ'Nİ OLMASI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE DÜZELTİYORUZ'

Bakan Ersoy, tarihi yapıların restorasyonlarıyla ilgili soru üzerine Kız Kulesi örneğini vererek, "Kız Kulesi'nin altıyla kimse ilgilenmemiş. Bazı olaylar bir resim altında çok tartışılıyor. Üstündeki kubbe 1960'lı yıllarda yapılmış. Ahşap kubbeyi almışlar betondan yapmışlar, üzerine bağlamadan koymuşlar. Herhangi bir bağlama yok. Hortum çıksa onu alır. Bir bağlantısı yok. Olması gerekenden çok daha fazla yük bindirildiği için binada zamanla çatlamalara neden oluyor. Bu çatlaklar yaz-kış, soğuk-don geçirdiği için çatlaklar genişliyor. Özgün malzeme dışında ağır bir malzeme yüklediğiniz zaman aslında siz sağlam yapmıyorsunuz. Uzun vadede yapıya zarar veriyorsunuz. Kız Kulesi'nde bu tür şeylerle karşılaştık. 1998 yılında dışarıya kiraya verilmiş. O döneme kadar olan restorasyon zaten hatalı yapılmış. Bir Allah'ın kulu da bakmamış. İçine girdiğiniz zaman kolonlarla kirişlerin birbirine bağlı olmadığını gördük. Üstüne sıvayıp geçmişler. Biz şimdi her yerini açıyoruz, olması gerektiği şekilde düzeltiyoruz. Yüzlerce yıl gidecek kadar altındaki koruma alanlarını oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'2026'DA NÜFUSUN YÜZDE 85'İNE ERİŞECEĞİZ'

Bakan Ersoy, Kültür Yol Festivallerinin bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilip tamamlandığını kaydederek, "9 binden fazla etkinlik, binden fazla mekanda gerçekleşti. Önümüzdeki yıl 26 şehre, 2027'de de 32 şehre çıkacağız. Böylelikle bütün büyük şehirler Kültür Yolu Festivaline dahil edilmiş olacak. Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Her kesimden vatandaşa kültür ve sanatla buluşma imkanı sağlıyoruz. Kültür Yolu Festivaliyle sınırlı değiliz. Anadolu Şenliği başladı Terörsüz Türkiye kapsamında. Bu sene 9 şehre çıkacak. Yaşayan Miras etkinliklerimiz var. 2026'da 50'nin üzerinde şehirde bu tarz etkinlikleri gerçekleştirmiş olacağız. Nüfusun yüzde 85'ine erişmiş olacağız" dedi.

DİZİLER İÇİN DESTEK PROJESİ

Bakan Ersoy, kültür ekonomisine inandığını söyleyerek, dizilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Ersoy, "Yurt dışına ihraç ediliyor biliyorsunuz dizilerimiz. Biz dünyada Amerika'dan sonra en fazla ihracat yapan ülkeyiz. Son zamanlarda reklam gelirleri azaldığı için bu dizileri çekmeyle ilgili sıkıntılar oluşmaya başladı. Destek projesi hazırlıyoruz şu anda sektörle konuşarak. Yurt dışındaki ihracatlarıyla ilgili orantılı bir şekilde bunları destekleyeceğiz" dedi.

Ersoy, bir dizinin ihraç edilmesi için 26 bölümün Türkiye'de yayınlanmasının sağlanması gerektiğine işaret ederek, "Eğer 26 bölüm yayınlanabiliyorsa yurt dışının ilgisini çekiyor. Popülaritesi tutan bir dizi yurt dışında da tutacağı test edilmiş. Yurt dışındaki yayıncılar bunu görmüş. Bakıyorlar 26 kere yayınlandıysa Türkiye'de hemen o diziyi satın almaya başlıyorlar. O zaman ihracat gerçekleşiyor. Aksi takdirde ihracat yapamıyorsunuz zaten. Bizim için önemli olan tanıtım. Ana silahlarımızdan birisi bu. Biz şimdi o dizilere destek vereceğiz, yurt dışına ihraç oranlarıyla ilgili destekleyeceğiz. Onlar ihraç etmeye devam etsin, içeriklerine, tanıtım senaryolarına ağırlık vermek kaydıyla biz de onlara destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, destek kriterleri noktasında dizinin ihraç edilmesini görmeleri gerektiğini, senaryosunu bilmeleri ve ülkeyi tanıtan bir senaryosu olması gerektiğini kaydetti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE TURİST ARTACAK'

Bakan Ersoy, Terörsüz Türkiye sürecinin turizme katkısına ilişkin soru üzerine, "Yabancı turist sayısı artacak. Batıdan veya uzaktan gelenler değil sadece, komşu ülkelerden gelen turist sayısı da artacak. Ve onların kalış süreleri uzayacak, yayıldığı noktalar artacak. Eskiden 1 şehre geliyorsa şimdi birkaç şehre birden gidecek. 5 gün kalıyorsa 7 gün, 8 gün kalacak. Bunun çok fazla etkileşimleri var. Hem yerli turistte hareket olacak hem konaklama sayısı artacak hem komşu ülkelerden gelen olacak. Ama esas bizim hedeflediğimiz uzak doğu ve batıdan gelen Amerika olsun, Asya olsun oralardan gelen yolcuların rotalarına dahil edilmeye başlandı. Aşamalı bir şekilde hepsi artacak" dedi. (DHA)

