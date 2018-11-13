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  2. Ekonomi
  3. 13 Kasım 2018 15:57

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için kampanyası

Türk Telekom’un 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu olan müşterilerin geçmişe dönük tüm borçlarının faizleri silinecek.

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için kampanyası
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Türk Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterileri için büyük bir avantaj içeren kampanya başlattığını duyurdu. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine de önemli bir kaktı yapacak 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası ile; 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu bulunup yasal takipte olan Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri yüzde 100 faiz indirimi fırsatından faydalanacaklar. Ödeme zorluğu içinde bulunan borçlulara kolaylık sağlanması amacıyla düzenlenen kampanya 31 Aralık 2018’e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kampanyadan yararlanmak isteyenler Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri borçlarını faizsiz ödeyebilecek.

KAMPANYA İÇİN BAŞVURU YERLERİ

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom, TTNET ve TTMOBİL müşterileri; Türk Telekom ofis ya da bayileri, PTT ofisleri,anlaşmalı banka gişeleri, Türk Telekom ve anlaşmalı banka internet sayfalarından ödeme yaparak 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası çerçevesinde sağlanan avantajlardan faydalanacakları bildirildi.


 

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