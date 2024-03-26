Türkiye Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri listesinde

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı, Türkiye'yi "Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri" listesine soktu. Ancak hemen sevinmeyin bize göre değil yabancı turistlere göre ucuz...

Avrupa’daki 40 ucuz uzun ve kısa mesafe destinasyonunu araştıran bir rapor, bu senenin birincisi olarak Portekiz bölgesindeki Algarve’yi seçti. Listede Türkiye’den de bir rota kendisine yer buldu.

Araştırmacılar 40 popüler ve uygun fiyatlı tatil yerini araştırdı ve ayrıca yiyecek, içecek ve güneş kremi ve böcek kovucu dahil çok sayıda turistik ürünün fiyatlarını inceledi.



Listenin birinci olan Portekiz bölgesi Algarve, uzun zamandır yabancı turistlerin ilgisini cezbediyordu. Şimdi Avrupa'nın pazarlık yapılabilecek en ucuz tatil rotası seçilmesiyle cazibesinin daha da artması bekleniyor.



Algarve, İngiltere'deki Post Office Travel Monkey’nin bu yılki yıllık raporunda, genellikle yaz tatilleri için en ucuz tatil yeri olarak kabul edilen Bulgaristan'daki Sunny Beach'i geride bıraktı.



Mısır’daki Şarm El-Şeyh ikinci sırada yer alırken, onu Türkiye'de Marmaris ve Yunanistan'da Baf takip etti. Vietnam'daki Hoi An en ucuz uzun mesafe destinasyonu olurken, onu Güney Afrika'daki Cape Town ve Kenya'daki Mombasa izledi.



Öte yandan Kosta Rika'daki Tamarindo en pahalısı olurken onu New York ve Antigua'daki St John's izledi. En pahalı kısa mesafe destinasyonu Fransa'nın Nice şehriydi.



Tatilciler İspanya'yı en uygun fiyatlı destinasyon olarak değerlendirmeye devam etse de rapora göre Costa del Sol, kenin en ucuz destinasyonu olarak kabul edildi ancak Avrupa'nın altıncı en ucuz destinasyonu oldu.



Rapor, 30 ülkedeki para biriminin yüzde 90'ının şu anda sterlin karşısında bir yıl öncesine göre daha zayıf olduğunu ve bunun da dünyanın en popüler destinasyonlarının çoğunda, özellikle de uzun mesafeli tatil yerleri ve şehirlerde fiyat düşüşlerine yol açtığını ortaya koydu.

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Türk lirasındaki düşüşe rağmen, işletme sahiplerinin enflasyon sorununu aşmaya çalışmasıyla, Marmaris restoran ve barlarında fiyatlar iki kattan fazla arttı.



Araştırmaya göre tatil köyleri ve şehirlerdeki fiyatlar, yurt dışına seyahat planlayan tatilcilerin en büyük endişelerinden biri.



Tatilcilerin yaklaşık yüzde 84'ü, yemek ve içecek gibi masrafların, bir rota seçerken en çok dikkate alacakları konulardan biri olacağını söyledi.