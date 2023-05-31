Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.

Beklenti yüzde 3'tü

Türkiye ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüme kaydederken, yılın ilk çeyreğine ilişkin piyasaların genel beklentisi ise yüzde 3 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ise Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi ise yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.

İŞTE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023