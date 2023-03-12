Türkiye turizmde rekorlara doymadı! Bir turist gecelik bakın ne kadar harcıyor

Türkiye turizmi, 2022 yılında 11 ayrı rekora imza attı. Turizmden 46.2 milyar dolar gelir elde edilirken, gecelik turist harcaması ortalaması 89 dolarla rekor kırdı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) yönetimi tarafından hazırlanan 2022 yılına ait 'Türkiye Turizm İstatistikleri Raporu' yayımlandı. AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yönetim kurulu olarak sektörün mevcut durum ve geleceğine yönelik çalışmalarını destekleyecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Yayınlarımız sektörümüzün gündem ve gelişmeleri yakından takip etmesine olanak sağlamaktadır. Rekabet gücümüzü belirleyen dünya standartlarının üzerinde çok değerli ürünlerimiz, üstün hizmet kalitemiz var. Olağanüstü koşullara hazırlıklı deneyim ve akıl gücümüzün de son yıllarda üst üste yaşanan küresel ve bölgesel krizlerde ne denli etkin olduğunu gösterdik" dedi.

DİNAMİK BİR SEKTÖR

Turizmin kendini sürekli yenilemesi gereken dinamik bir sektör olduğunu belirten Kavaloğlu, “Bu nedenle, rekabet ve sürdürülebilir kazanımlar için inovatif çalışmaları tüm politikalarımızın merkezine koyduk. Özellikle raporlama çalışmalarımızla, kısa, orta ve uzun vadeli analiz yapılabilir; bu sayede sektörümüz için stratejik planlamalar geliştirip uygulanabilir. Dünya, Türkiye ve Antalya'da neler olduğunu gösteren raporumuzun sektörel çalışmalara kaynak olmasını umuyoruz" diye konuştu.

TÜM YILLARIN EN YÜKSEK TURİZM GELİRİ

AKTOB'un 2022 yılı turizm raporuna göre, Türkiye'ye 2022'de 6 milyon 823 bin 118'i yurt dışındaki Türkler olmak üzere, toplam 51 milyon 338 bin 688 turist geldi. Bu rakamla, 2019'daki 51,7 milyon turist sayısının ardından en yüksek turist gelen ikinci yıl 2022 oldu. Türkiye'nin turizm gelirinde ise 2022'de tüm yılların rekoru kırılarak 46,2 milyar dolar gelir sağlandı. 38,9 milyar dolarla en yüksek gelire ulaşılan 2019'a göre, 2022'de 7,3 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

TÜRKLERİN YURT DIŞI TATİLİ AZALDI

2022'de Türkiye'den yurt dışına çıkan kişi sayısı önceki iki yıla göre artsa da 2019 ve öncesindeki 5 yıla göre düşüş göstererek 6,9 milyon kişide kaldı. Yurt dışındaki turizm harcaması da aynı şekilde düşüşle 4,2 milyar dolar hesaplandı.

KİŞİ BAŞI TURİZM GELİRİ 1000 DOLARIN ÜSTÜNDE

Türkiye'nin kişi başı turizm geliri ortalaması 2022'de 1017 dolar oldu. En yüksek kişi başı turizm gelir ortalaması ise 1028 dolarla 2021'de yaşandı. Gecelik turist harcaması ortalaması 89 dolarla tüm yılların en yüksek rakamı olurken, 2016'daki 65 dolara göre 24 dolarlık yükseliş gerçekleşti.

Türkiye'deki toplam otel yatağı sayısı 7-8 yıl öncesindeki 1 milyon 250-300 bin seviyelerinden 1 milyon 800 bine yükseldi. Otellerdeki istihdam önceki yıllarda 240-250 bin kişiyken, 2022'de 335 bin 600 kişiyle en yüksek rakama ulaşıldı.

DOLULUK VE GECELEMELERDE YENİ REKOR

Otellerde doluluk oranı ortalaması yüzde 59'la, geceleme sayısı da 241 bin 500 gecelemeyle tüm yılların iki yeni rekoru kırıldı. 2022'de teşvikli otel yatırımları 2,6 milyar dolar gerçekleşti. Otellerdeki maliyet artışı önceki 8 yılda yüzde 8-21 arasındayken, 2022'de yüzde 94,1'e çıkarak büyük bir artış gösterdi.

Türkiye'deki havalimanları yolcu sayısı toplamı, 210.5 milyonla en yüksek sayıya sahip 2018 ve 208,8 milyona sahip 2019'un ardından, 2022 yılı 181 milyon 900 bin kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Kruvaziyer turist sayısı 2014 ve 2015'te 2 milyona yaklaşırken, sonraki yıllarda ciddi düşüşlerin ardından 2022'de büyük bir toparlanma gerçekleşti ve son 9 yılın en yüksek üçüncü sayısı ile 1 milyon 10 bine kruvaziyer turist geldi.

ALMAN VE İNGİLİZLERDEN TARİHİ REKOR

Toplam 51,3 milyon turistin milliyetlerine göre dağılımında Almanya 5 milyon 676 bin 205 kişiyle birinci, Rusya 5 milyon 231 bin 983 kişiyle ikinci, İngiltere 3 milyon 361 bin 819 üçüncü sırada. Almanlar 2022'de tüm yılların en yüksek rakamına ulaştı. Ruslar 2019'da 7 milyon 2 bin, 2018'de 5 milyon 960 bin turist sayılarının ardından 2022'de savaşa rağmen 5 milyon 230 binle en çok Rus turistin geldiği üçüncü yıl oldu. İngilizler de 2022'de Türkiye'ye gelen turist sayısında tüm yılların rekorunu kırdı.

EN ÇOK TURİST GELEN 20 ÜLKE

En çok turist gelen 20 ülke ise şöyle sıralandı; Almanya 5 milyon 676 bin 205, Rusya 5 milyon 231 bin 983, İngiltere 3 milyon 361 bin 819, Bulgaristan 2 milyon 882 bin 122, İran 2 milyon 331 bin 74, Gürcistan 1 milyon 514 bin 810, Hollanda 1 milyon 244 bin 295, Irak 1 milyon 208 bin 895, Polonya 1 milyon 135 bin 700, ABD 993 bin 228, Fransa 985 bin 148, Romanya 886 bin 295, İsrail 839 bin 637, Kazakistan 712 bin 108, Azerbaycan 683 bin 835, Ukrayna 675 bin 416, Belçika 595 bin 969, Yunanistan 569 bin 141, Suudi Arabistan 497 bin 897, Ürdün 494 bin 624.

2022'de Türkiye'ye en çok turistin geldiği il olan İstanbul, 2019'daki 14 milyon 440 bin rekorunu kırarak, 16 milyona çıktı. 2022'de en çok turist gelen ikinci il Antalya oldu. Antalya'da 2022 yılı, 15 milyon 280 bin turistin ziyaret ettiği 2019'un ardından, 13,5 milyonla ikinci oldu.

RUS VE ALMANLAR 'İSTANBUL VE ANTALYA', İNGİLİZLER 'MUĞLA' DEDİ

Milliyetlere göre İstanbul'a 1 milyon 495 bin Rus, 1 milyon 237 bin Alman, 1 milyon 97 bin İranlı, 717 bin ABD'li, 613 bin İngiliz turist geldi. Antalya'ya 3 milyon 33 bin Rus, 2 milyon 826 bin Alman, 1 milyon 147 bin İngiliz, 765 bin Polonyalı, 443 bin Hollandalı olarak sıralandı. Muğla'ya 1 milyon 283 bin İngiliz, 362 bin Rus, 219 bin Alman, 173 bin Polonyalı, 93 bin Hollandalı geldi. İzmir'e 530 bin Alman, 158 bin İngiliz, 99 bin Hollandalı, 67 bin Fransız, 66 bin Polonyalı geldi.

YATAK SAYISINDAKİ BÜYÜK FARK

Şehirlere göre tesis ve yatak sayıları 2022'de şöyle sıralandı; Antalya 2 bin 521 tesis ve 606 bin 98 yatak. Muğla 2 bin 497 tesis ve 235 bin 190 yatak. İstanbul 2 bin 844 tesis ve 232 bin 565 yatak. İzmir 1844 tesis ve 88 bin 85 yatak. Aydın 598 tesis ve 66 bin 299 yatak. Balıkesir 1064 tesis ve 50 bin 641 yatak. Ankara 366 tesis ve 41 bin 450 yatak. Mersin 565 tesis ve 30 bin 78 yatak. Nevşehir 633 tesis ve 28 bin 85 yatak. Çanakkale 886 tesis ve 26 bin 506 yatak.

DHA